Любая информация о крейсере "Москва" предоставляется по линии МО РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопросы о крейсере "Москва" в Минобороны РФ.

"Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии министерства обороны... Источником информации является министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции", – приводит РИА Новости его слова.

Ночью 14 апреля стало известно о том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Позднее сообщалось, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.