Песков: передача США Украине разведданных не способствует быстрому завершению спецоперации

Фото: kremlin.ru
Передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским Вооруженным силам. Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и Альянс направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции", – отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Говоря о специальных мерах реагирования на подобные действия Запада, Песков заявил, что российские военнослужащие делают все, что необходимо в такой ситуации.
Ранее сообщалось, что США могли поставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.
Кроме того, до этого Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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