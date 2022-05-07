Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине

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Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости.

В частности, Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

По словам Байдена, администрация США почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности. Он добавил, что Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для усиления позиций Киева на поле боя и за столом переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца.

До этого сообщалось, что США могли поставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.

Кроме того, до этого Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.