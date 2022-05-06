Российско-украинские переговоры находятся в стагнации – МИД РФ

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Переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.

"На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине. – Прим. ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования", – приводит его слова ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии динамики на переговорном треке РФ и Украины. По его словам, из-за непоследовательной позиции Киева в Кремле не уверены, что российско-украинские переговоры будут результативны.

Кроме того, до этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, когда связывает переговоры с Россией и судьбу украинских военных на заводе "Азовсталь".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

