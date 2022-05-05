США сделают все для укрепления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров – Псаки

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Вашингтон намерен сделать все возможное для укрепления военного потенциала Украины и для усиления позиций Киева на переговорах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль", – передает слова Псаки ТАСС.

Ранее она заявила, что все страны должны вновь провозгласить, что победить в ядерной войне невозможно. В этом вопросе США согласны с Россией. Псаки отметила, что президент США Джо Байден придерживается позиции о неразмещении американских войск на Украине, чтобы не принимать участие в этом конфликте.

Псаки также подчеркнула, что НАТО не принимает участие в спецоперации. Она опровергла тезис, что конфликт на Украине является непрямым столкновением РФ и Альянса.

До этого Псаки сообщала, что Соединенные Штаты могут потратить лишь 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Это все, что осталось от 3,5 миллиардов долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года.

