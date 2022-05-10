Байден потребовал выделить еще средства на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден потребовал от Конгресса как можно быстрее выделить еще денег на военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 33 миллиарда долларов. Байден заявил, что ждет документ на подпись в ближайшие дни.

Глава Белого дома уже подписал указ о поставках Киеву вооружений по программе лендлиза. В последний раз Штаты прибегали к такой схеме во время второй мировой войны.

При этом, по словам представителей Пентагона, оружия, которое штаты уже завезли на Украину, хватит ВСУ только до конца месяца, российские войска слишком быстро его уничтожают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.