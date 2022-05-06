Медведев назвал мужественным решение Орбана не поддерживать эмбарго на энергоносители РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал мужественным шагом решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддерживать эмбарго на российские энергоносители.

"Внесенный в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, разумные лидеры стран Евросоюза отказались "перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна выступит против включения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

Евросоюз также предложил ввести санкции в рамках шестого пакета мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.