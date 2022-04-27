Глава СК поручил расследовать случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Латвии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать очередной случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Латвии. Там вандалы подожгли мемориал на братском воинском захоронении в городе Валмиер.

Следователям предстоит установить личности виновных и все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.