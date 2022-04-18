СК завершил расследование дела об изнасиловании 18-летней девушки бойцом ММА Новоселовым

Фото: СК РФ

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки, сообщается на сайте СК.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера").

Следователи провели комплекс необходимых следственных действий, судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.

Уточняется, что уголовное дело направлено в суд.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из клубов на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что нападавший – боец ММА Максим Новоселов.