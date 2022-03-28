Боец ММА Новоселов арестован за изнасилование 18-летней девушки в Москве

21:12
Фото: телеграм-канал "112"
Тушинский суд Москвы арестовал бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки.
"Суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая 2022 года", – говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера"). В настоящее время расследование дела продолжается.
Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из клубов на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что нападавший – боец ММА Максим Новоселов.
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