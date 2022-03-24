Конора Макгрегора задержали в Дублине

11:41
Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан правоохранителями в Дублине за опасное вождение, сообщает Life.ru.
По данным источника, во время задержания Макгрегор находился за рулем своего автомобиля марки Bentley стоимостью 170 тысяч фунтов.
Позже ирландский боец был отпущен из отделения полиции под залог. Однако сообщалось, что теперь ему грозит штраф до 5 тысяч евро за опасное вождение.
Уточняется, что в 2017 году на Макгрегоре числилось штрафов на сумму 400 евро за превышение скорости.
В 2020-м бывшего чемпиона UFC задержали на Корсике за эксгибиционизм. Макгрегор отметился непристойным поведением в баре. Речь также шла и о сексуальном домогательстве, при этом представитель спортсмена позднее отверг все обвинения в адрес него.
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