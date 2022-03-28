СК просит арестовать бойца ММА Новоселова по делу об изнасиловании

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Следствие просит арестовать 49-летнего уроженца Челябинской области по делу об изнасиловании девушки в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Иванова.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о бойце ММА Максиме Новоселове.

Согласно версии следствия, в ночь на 27 марта 49-летний уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из столичных клубов. Инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.

О задержании Новоселова стало известно ранее. Сведения подтвердил сам боец, однако высказал предположение, что задержание связано с его возвращением из Мариуполя.

Позже в отношении Новоселова было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

