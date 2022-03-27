Следственный комитет возбудил дело об изнасиловании против бойца ММА Новоселова

17:20
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следственный комитет возбудил дело об изнасиловании против бойца ММА Максима Новоселова. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову сообщает Агентство "Москва".
"Тушинским межрайонным следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и частью 1 статьи 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера")", – сообщила Иванова.
По версии следствия, в ночь на 27 марта 49-летний уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из столичных клубов. Инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.
О задержании Новоселова стало известно ранее. Сведения подтвердил сам боец, однако высказал предположение, что задержание связано с его возвращением из Мариуполя. Между тем, в ряде СМИ сообщалось, что Новоселов может быть причастен к изнасилованию двух девушек, с которыми боец познакомился в одном из столичных клубов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: