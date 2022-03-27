Следственный комитет возбудил дело об изнасиловании против бойца ММА Новоселова

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Следственный комитет возбудил дело об изнасиловании против бойца ММА Максима Новоселова. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову сообщает Агентство "Москва".

"Тушинским межрайонным следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и частью 1 статьи 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера")", – сообщила Иванова.

По версии следствия, в ночь на 27 марта 49-летний уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из столичных клубов. Инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.

О задержании Новоселова стало известно ранее. Сведения подтвердил сам боец, однако высказал предположение, что задержание связано с его возвращением из Мариуполя. Между тем, в ряде СМИ сообщалось, что Новоселов может быть причастен к изнасилованию двух девушек, с которыми боец познакомился в одном из столичных клубов.