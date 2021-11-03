Российский боец MMA Кулинский избил свою девушку

14:29
Фото: instagram.com/acab_abubandit
Российский боец смешанных единоборств Артур Кулинский, который участвует в боях в промоушене Hardcore, избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката Екатерину Гордон, которая будет представлять интересы потерпевшей в суде.
"Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам", – заявила Гордон.
По словам юриста, Кулинский избил девушку, когда она сообщила, что собирается расстаться с ним.
"Полицейские, приехав, с бойцом с удовольствием <...> сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди", – добавила Гордон.
Ранее суд в Москве принял решение об аресте бойца MMA Абубакара Мамедова по прозвищу Добряк за грабеж в столичном клубе Gipsy. В начале октября 2020 года Мамедов напал в клубе на мужчину, во время конфликта отобрав у оппонента цепочку стоимостью 150 тысяч рублей.
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