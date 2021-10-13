Звезды отреагировали на шутку Хабиба Нурмагомедова об избитом в метро москвиче

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram шутку в адрес своего извечного соперника Конора Макгрегора. В тексте российский боец намекнул на ситуацию в столичном метро, где группа мужчин избила заступившегося за девушку пассажира. Такой юмор вызвал в обществе противоречивую реакцию. Расскажем, как о шутке высказались звезды и что о ней думает сам пострадавший москвич.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Где моя медаль от Бастрыкина?"

Запись Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. В аккаунте бойца появилась фотография Конора Макрегора и отсылка к происшествию в столичном метро. Компания мужчин 4 октября избила Романа Ковалева, заступившегося за одну из пассажирок. После инцидента были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских. Суд арестовал троих молодых людей 21, 22 и 26 лет, им были предъявлены обвинения.

За самоотверженный поступок Романа Ковалева мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить ему 2 миллиона рублей. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил молодого человека медалью "Доблесть и отвага".



Нурмагомедов пошутил про Макгрегора, намекнув на избиение мужчины в московском метро

Второе предложение является отсылкой к турниру UFC 229, который состоялся в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов сумел победить Макгрегора в очном поединке. После боя между командами спортсменов завязалась потасовка, в ходе которой на ирландца напали друзья россиянина Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

"Ничего плохого в этом не вижу!"

Сам Роман Ковалев после публикации Нурмагомедова сначала не поверил, что боец мог это написать.





Роман Ковалев пострадавший во время конфликта в московском метро Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!

В ответ на шутку Нурмагомедова ирландский боец написал на своей странице в Twitter о ситуации, когда Макгрегор и его команда атаковали автобус россиянина в апреле 2018 года. В посте он намекнул, что Хабиб был сильно испуган в тот момент.

Опубликованный пост активно обсуждают в звездной среде. Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале задался вопросом о смысле написанного Нурмагомедовым.

"Шутка Хабиба про Конора очень странная… Любопытно, что Хабиб имел в виду?" – высказался Губерниев.

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе со Sport24 посчитал, что запись Нурмагомедова получилась двусмысленной.

"Я не думаю, что Нурмагомедов как-то пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совершенно нелогично и не укладывается в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной, можно расшифровывать по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и пошел такой резонанс", – заявил Валуев.

По его мнению, при четкой формулировке записи не возникает желания обсуждать ее в контексте того, что автор имел в виду. Ситуация с постом Нурмагомедова получилась обратной, говорит Валуев.

"То, что он имел в виду, знает только он. Мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации", – резюмировал экс-чемпион мира по боксу.



С Валуевым согласен и депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с Life он отметил, что Нурмагомедов просто неловко выразился.





Виталий Милонов депутат Госдумы Наоборот, Нурмагомедов должен сказать, что если кто-то хочет избить парня толпой, то пусть идут к нему и попробуют с ним побороться. Это было бы правильно. Наши спортсмены много ляпов делают. На месте Хабиба я бы просто прояснил ситуацию.

Куда более резко запись Нурмагомедова прокомментировал известный боец смешанных единоборств, актер Олег Тактаров.

"Хабиб идет * (к черту. – Прим. ред.)! Просто идет * (к черту. – Прим. ред.). Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста", – приводит слова Тактарова RT со ссылкой на MMA.Metaratings.

Противоположные эмоции пост Нурмагомедова вызвал у дрессировщика Эдгарда Запашного. В беседе с "Матч ТВ" он посчитал правильными колкости в адрес Конора Макгрегора.





Эдгард Запашный дрессировщик Что касается Хабиба, он решил эту ситуацию обыграть и лишний раз подколоть Конора, который постоянно это делает. Хабиб троллит Конора и правильно делает. Конор – хамло, который пытается как-то Хабиба задеть.

Запашный добавил, что внимание к ситуации вокруг Романа Ковалева в целом преувеличено. По его словам, молодой человек молодец, что вступился за девушку.

