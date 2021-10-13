Нурмагомедов пошутил про Макгрегора, намекнув на избиение мужчины в московском метро

11:15
Хабиб Нурмагомедов пошутил про Конора Макгрегора. Повод для шутки – медаль, которую глава СК Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву, избитому в метро дагестанцами.
Бывший чемпион UFC вывесил в Instagram фото одного из главных соперников – ирландца Макгрегора – и подписал: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!".
Пользователи думают, что Хабиб намекнул на драку вне ринга, которая случилась после боя с Конором в 2018 году. В ней принимали участие помощники ирландца и родственники российского бойца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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