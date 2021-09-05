Хабиб Нурмагомедов назвал сумму гонорара за свой первый профессиональный бой

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал YouTube-каналу iAmTheBay сумму, которую ему заплатили за первый профессиональный бой.
"За первый бой в ММА я заработал $2 тысячи, мне было 19 лет", – сказал спортсмен.
Хабиб подчеркнул, что одержал победу на первых минутах, использовав прием "треугольник".
Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Его дебют в UFC состоялся в 2012 году. Он установил рекорд в промоушене – 13-0.
В апреле 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей, став чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе спортсмен из России болевым приемом справился с ирландским экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Кроме того, у него получилось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, одержав победу над соперником удушающим приемом.
Ранее редкую карточку Panini Prizm с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова продали за рекордные 47,7 тысячи долларов. Как уточняется, торги проводил аукционный дом PwC Market Place.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: