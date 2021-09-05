Хабиб Нурмагомедов назвал сумму гонорара за свой первый профессиональный бой

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал YouTube-каналу iAmTheBay сумму, которую ему заплатили за первый профессиональный бой.

"За первый бой в ММА я заработал $2 тысячи, мне было 19 лет", – сказал спортсмен.

Хабиб подчеркнул, что одержал победу на первых минутах, использовав прием "треугольник".

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Его дебют в UFC состоялся в 2012 году. Он установил рекорд в промоушене – 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей, став чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе спортсмен из России болевым приемом справился с ирландским экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Кроме того, у него получилось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, одержав победу над соперником удушающим приемом.

Ранее редкую карточку Panini Prizm с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова продали за рекордные 47,7 тысячи долларов. Как уточняется, торги проводил аукционный дом PwC Market Place.

