В Москве пройдет кубок силовых структур по рукопашному бою памяти В. В. Черникова

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве 4 сентября состоится Кубок силовых структур по рукопашному бою памяти Владимира Васильевича Черникова. Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Организаторами мероприятия выступили Департамент спорта города Москвы и Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В соревнованиях примут участие 40 спортсменов из 8 команд, представляющих различные органы безопасности и правопорядка РФ, среди которых: ГУ МВД, Московский университет МВД России имени В. А. Кикотя, ГУ МЧС, Управление ФСБ, ГУ ФС Войск национальной гвардии РФ, Московский пограничный институт ПС ФСБ РФ, Голицынский пограничный институт ПС ФСБ и Академия ФСБ.

Целью турнира является объединение представителей различных ведомств, которые каждый день рискуют жизнью ради безопасности москвичей. В ходе соревнований бойцы продемонстрируют свои лучшие качества и покажут, насколько они сильных духом.

Кроме того, в программу мероприятия войдет выступление певицы Полины Гагариной, арт-группы "SOPRANO Турецкого", шоу-балета "Тодес" и других музыкальных коллективов. Также состоится церемония награждения членов семей сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Вход на мероприятие абсолютно бесплатный.

Ранее стало известно, что российский спортсмен, боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко станет участником поединка на турнире Bellator в Москве. Мероприятие состоится 23 октября 2021 года на "ВТБ-Арене".