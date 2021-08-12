В Москве пройдет кубок силовых структур по рукопашному бою памяти В. В. Черникова

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве 4 сентября состоится Кубок силовых структур по рукопашному бою памяти Владимира Васильевича Черникова. Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Организаторами мероприятия выступили Департамент спорта города Москвы и Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
В соревнованиях примут участие 40 спортсменов из 8 команд, представляющих различные органы безопасности и правопорядка РФ, среди которых: ГУ МВД, Московский университет МВД России имени В. А. Кикотя, ГУ МЧС, Управление ФСБ, ГУ ФС Войск национальной гвардии РФ, Московский пограничный институт ПС ФСБ РФ, Голицынский пограничный институт ПС ФСБ и Академия ФСБ.
Целью турнира является объединение представителей различных ведомств, которые каждый день рискуют жизнью ради безопасности москвичей. В ходе соревнований бойцы продемонстрируют свои лучшие качества и покажут, насколько они сильных духом.
Кроме того, в программу мероприятия войдет выступление певицы Полины Гагариной, арт-группы "SOPRANO Турецкого", шоу-балета "Тодес" и других музыкальных коллективов. Также состоится церемония награждения членов семей сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.
Вход на мероприятие абсолютно бесплатный.
Ранее стало известно, что российский спортсмен, боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко станет участником поединка на турнире Bellator в Москве. Мероприятие состоится 23 октября 2021 года на "ВТБ-Арене".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: