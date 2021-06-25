Федор Емельяненко проведет бой 23 октября в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский спортсмен, боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко станет участником поединка на турнире Bellator в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится 23 октября 2021 года на "ВТБ-Арене".

В апреле стало известно, что Емельяненко завершит карьеру через два боя. Об этом заявил президент спортивной организации, которая проводит состязания.

Российский боец выступает на турнирах по смешанным единоборствам уже больше 20 лет. На счету спортсмена около 40 побед и всего 6 поражений.