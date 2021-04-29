Устроившему дебош на вокзале бойцу MMA грозит до пяти лет тюрьмы

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Против блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает "Газета.ру".

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тарасова вместе с другом Никитой Солониным задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Их подозревают в совершении противоправных действий во время движения поезда "Сапсан" по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли окружающих. Кроме того, один из них ударил по лицу пассажира, следующего в этом же поезде.