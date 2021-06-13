Боксер Александр Поветкин заявил о завершении карьеры

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Бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил о завершении боксерской карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", – сказал спортсмен.

В активе Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Будучи олимпийским чемпионом 2004 года, он дважды участвовал в поединках с полноценными чемпионами мира.

В марте 41-летний спортсмен техническим нокаутом потерпел поражение, выйдя на ринг с британцем Диллианом Уайтом, из-за чего лишился пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого боя руководитель промоутерской компании Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в разговоре с ТАСС заявил, что считает решение Поветкина своевременным. Он также назвал Поветкина одним из величайших российских боксеров.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, комментируя решение российского тяжеловеса, также назвал его одним из лучших бойцов в истории и пожелал спортсмену всего наилучшего.

Позднее сам Поветкин отметил, что допускает возможность возобновить карьеру.