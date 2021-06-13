Боксер Александр Поветкин заявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/AP Photo/Frank Augstein
Бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил о завершении боксерской карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.
"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", – сказал спортсмен.
В активе Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Будучи олимпийским чемпионом 2004 года, он дважды участвовал в поединках с полноценными чемпионами мира.
В марте 41-летний спортсмен техническим нокаутом потерпел поражение, выйдя на ринг с британцем Диллианом Уайтом, из-за чего лишился пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого боя руководитель промоутерской компании Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в разговоре с ТАСС заявил, что считает решение Поветкина своевременным. Он также назвал Поветкина одним из величайших российских боксеров.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, комментируя решение российского тяжеловеса, также назвал его одним из лучших бойцов в истории и пожелал спортсмену всего наилучшего.
Позднее сам Поветкин отметил, что допускает возможность возобновить карьеру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: