Футболист Дмитрий Тарасов допустил, что завершит карьеру

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Об этом сообщают "Дни.ру".

Накануне спортсмен отпраздновал 34-летие и пообщался с поклонниками в Instagram. Тарасов признался, что чувствует неопределенность в жизни.

"Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь, возможно, вам придется с ним попрощаться", – заявил футболист

Вместе с тем он поблагодарил близких, которые его поддерживают.

На сегодняшний день последним клубом в профессиональной карьере Дмитрия Тарасова является казанский "Рубин". За два сезона игрок принял участие в 11 матчах в Российской Премьер-лиге.

Большую часть своего футбольного пути полузащитник провел в московском "Локомотиве". Вместе с командой игрок трижды становился обладателем Кубка России, единожды – чемпионом страны, а также завоевал серебряную и бронзовую медали.

В феврале 2020 года Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала из-за фото в Instagram. Футболист тогда опубликовал снимок с парикмахером азиатской внешности и пошутил про коронавирус.

