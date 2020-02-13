Футболист Тарасов оправдался за шутку про коронавирус

Бывший полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов оправдался за шутку про коронавирус, передает телеканал Москва 24.

32-летний спортсмен опубликовал фотографию в Instagram со стилистом азиатской внешности, к которой оставил подпись: "Коронавирус".

Это вызвало негативную реакцию не только у пользователей социальной сети, но и у организации "Футбол против расизма в Европе". Там назвали публикацию расистским оскорблением и предложили применить к спортсмену санкции.

После бурной реакции на его публикацию Тарасов попытался объяснить поступок, назвав свой юмор дурацким, и попросил не принимать его всерьез. Футболист добавил, что он любит шутить, но "не всегда это бывает уместно".

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

По последним данным, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

