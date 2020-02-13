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Москва 24

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Общество

10:08

Футболист Тарасов оправдался за шутку про коронавирус

общество

Футболист Тарасов оправдался за шутку про коронавирус

Бывший полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов оправдался за шутку про коронавирус, передает телеканал Москва 24.

32-летний спортсмен опубликовал фотографию в Instagram со стилистом азиатской внешности, к которой оставил подпись: "Коронавирус".

Это вызвало негативную реакцию не только у пользователей социальной сети, но и у организации "Футбол против расизма в Европе". Там назвали публикацию расистским оскорблением и предложили применить к спортсмену санкции.

После бурной реакции на его публикацию Тарасов попытался объяснить поступок, назвав свой юмор дурацким, и попросил не принимать его всерьез. Футболист добавил, что он любит шутить, но "не всегда это бывает уместно".

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

По последним данным, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

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