Тарасов подал в суд на бывшую жену

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Экс-полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Как говорится в карточке дела, размещенной на официальном портале судов общей юрисдикции столицы, заявление зарегистрировано Черемушкинским судом 11 октября. Беседа назначена на 31 октября.
"Спасибо за очередной подарок на день рождения. Нисколько не сомневалась. Снова суд", – написала Тарасова в Instagram.
В январе этого года суд обязал Тарасова ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов на содержание дочери от первого брака. Экс-полузащитник футбольного клуба "Локомотив" хотел в несколько раз уменьшить эту сумму, однако судья встала на сторону матери. На заседании была представлена справка о том, что за прошлый год Тарасов заработал 155 миллионов рублей. Адвокат спортсмена уверяет, что к концу 2018 года доходы его подопечного сильно снизились.
В феврале Тарасова оштрафовали на 100 тысяч рублей за слишком туго набитый кошелек. В аэропорту Шереметьево он пытался пронести через зеленый коридор крупную сумму наличных, хотя по закону должен был их задекларировать. На претензии таможенников звезда футбола отреагировал довольно бурно: заявил, что просто забыл, сколько денег имеет при себе.
Тарасов и Оксана Пономаренко развелись в 2011 году. Футболиста обязали выплачивать экс-супруге определенную часть своих доходов в качестве алиментов. Тогда речь шла о сумме 200 тысяч рублей в месяц, однако из-за отсутствия индексации за шесть лет у спортсмена накопилась многомиллионная задолженность.
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