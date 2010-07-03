Депутат предложил Тарасову получить "леща" после слов о насилии к женщинам

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал недопустимыми слова бывшего футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова о применении насилия к женщинам.

Депутат выразил надежду на то, что это было сказано с иронией. В то же время он подчеркнул, что если это и шутка, то неуместная. По словам Свищева, проблема домашнего насилия – очень серьезный вопрос.

"Зачем ты женился на этой девушке, если ты позволяешь говорить такие слова в ее адрес? Если он хочет подраться, то пускай потренируется в ринге, полупит грушу, если ему не хватает футбола, чтобы выплеснуть энергию, адреналин. Давайте посоветуем ему выйти на ринг со спортсменом. Если ему хочется подраться, получить по голове или кому-то дать "леща", то пусть сделает это на ринге", – цитирует его Агентство "Москва".

Член комитета ГД также порекомендовал спортсмену обратиться к психиатру.

"Если бы он дрался на улице с серьезными парнями, например, представителями единоборств, он бы сам получил "леща". Но он почему-то решил, что бьет девушек. С чем это связано? Я бы предложил ему обратиться к психиатру", – объяснил он.

Свищев считает, что спортсмены и блогеры должны подавать правильный пример своей аудитории.

"Люди видят в тебе эталон, следят за твоей жизнью, значит, ты востребован. И этим, к сожалению, пользуются не всегда из добрых и правильных пробуждений", – констатировал он.

Ранее в интервью Дмитрий Тарасов сказал, что может дать "леща" женщине, которая заходит в его "красную зону". Он отметил, что девушка не должна переходить определенные рамки.

В октябре футболист подал в суд на экс-супругу, с которой они развелись в 2011 году. Его обязали выплачивать ей часть своих доходов в качестве алиментов.