РФС считает исчерпанным инцидент с шуткой Тарасова о коронавирусе

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В РФС не планируют далее рассматривать вопрос по инциденту, связанному с шуткой Дмитрия Тарасова о коронавирусе, учитывая факт извинений футболиста, сообщили в пресс-службе организации.

Ранее бывший полузащитник футбольного клуба "Локомотив" опубликовал в Instagram сторис, на котором парикмахер азиатской внешности стрижет Тарасова. Сопроводил запись футболист подписью: "Коронавирус".

За этим последовала волна негатива в адрес Тарасова. Кроме того, организация "Футбол против расизма в Европе" расценил запись как расистское оскорбление и предложил применить к нему санкции.

Тарасов объяснил, что любит шутить, но не всегда это бывает уместно. Он попросил не воспринимать его всерьез.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка эпидемии вследствие распространения коронавируса. Согласно последним данным, число жертв пневмонии нового типа достигла 1380 человек.