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Спорт

05:30

Поветкин может завершить карьеру после поражения от Уайта

спорт

Фото: TASS/PA/Martin Rickett

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британскому тяжеловесом Диллиану Уайту в поединке-реванше.

Рефери остановил бой в четвертом раунде, зафиксировав поражение 41-летнего россиянина техническим нокаутом. Таким образом, Поветкин утратил временный чемпионский титул WBC, который завоевал в первом поединке с Уайтом.

Предыдущая встреча боксеров в августе завершилась техническим нокаутом Уайта в пятом раунде. Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский заявил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

"Пора завязывать. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья", – сказал он "Спорт-Экспрессу". На счету россиянина 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Уайт выиграл 28 боев, уступив в двух.

При этом президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в разговоре с ТАСС выразил мнение, что логичным решением было бы провести третий бой между тяжеловесами.

Глава UFC Дэйн Уайт ранее объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

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