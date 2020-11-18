Бойца ММА Яндиева отпустили из изолятора

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Фото: 77.мвд.рф
Боец смешанного стиля Адам Яндиев, обвиняемый в избиении другого бойца ММА Сергея Харитонова, выпустили из изолятора временного содержания (ИВС).
"Я сейчас только что был освобожден из ИВС", – сказал Яндиев ТАСС. Он добавил, что позже прокомментирует "все, что произошло между мной и Харитоновым".
Ранее в МВД по Москве сообщили, что в отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела после драки во Дворце спорта "Лужники". Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Инцидент произошел вечером 13 ноября. Полиция установила, что между Яндиевы, Харитоновым и его другом Русланом Абдо произошла драка. В результате двое участников были доставлены в медучреждение. Третьего привезли в отдел полиции.
У Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. У Абдо врачи выявили перелом носа, ссадину лица, травму нижней челюсти. Яндиев вину не признает, но сожалеет о случившемся.
Бойцу MMA Яндиеву предъявили обвинение в нанесении вреда здоровью
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