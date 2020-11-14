В отношении бойца Яндиева возбуждено два уголовных дела после драки с Харитоновым

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Два уголовных дела возбуждено в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в "Лужниках", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 13 ноября во Дворце спорта "Лужники". Полиция установила, что между тремя гражданами произошла драка в результате которой двое участников были доставлены в медучреждение. Третьего привезли в отдел полиции.

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