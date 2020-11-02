Дело об избиении жителя Волгограда после конфликта в чате переквалифицируют

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Дело, которое возбудили по факту нападения на волгоградца из-за ссоры в родительском чате, переквалифицируют после смерти пострадавшего на более тяжкую статью. В результате нападавшему на мужчину грозит до 15 лет лишения свободы, говорится на сайте СК РФ по региону.

"По данному факту органами МВД незамедлительно было возбуждено уголовное дело, которое в связи с гибелью потерпевшего в настоящее время передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Центральному району регионального управления СКР", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В скором времени фигуранту предъявят обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи добавляют, что сейчас подозреваемый в нападении находится под стражей. При этом в СК попросили очевидцев, которые видели драку, обратиться в следственный отдел по адресу улица Рокоссовского, 10.

1 ноября скончался 41-летний житель Волгограда, который был избит из-за конфликта в родительском чате. Он умер в больнице, не приходя в сознание. По одной из версий, некая Анна, которую мужчина якобы оскорбил в чате, попросила своего брата разобраться с обидчиком.

