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Происшествия

18:03

Напавшего на полицейских у здания ГУ МВД столицы арестовали

суды происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Тверской суд столицы арестовал до 31 декабря Аслана Байсунгурова. Его обвиняют в нападении на двух полицейских у здания московского ГУ МВД, заявили ТАСС представители суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Байсунгурову меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни"), сроком до 31 декабря", – говорится в сообщении.

Как заявили в ГУ МВД по городу, 31 октября в Петровском переулке к двум полицейским, патрулировавшим территорию, подошел уроженец Дагестана. Мужчина 1988 года рождения ударил одного из стражей порядка по лицу. Нападавший при задержании оказывал сопротивление.

Кроме того, он не реагировал на требования правоохранителей, в результате им пришлось применить спецсредства и силу. Позднее стало известно, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

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