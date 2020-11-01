Напавший на полицейских в центре Москвы ранее был судим за избиение патрульного

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Мужчина, который напал на двух полицейских у здания ГУ МВД в центре Москвы, ранее был судим за избиение сотрудника ППС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного разбирательства подозреваемого.

В документах говорится, что в 2014 году мужчина при задержании за мелкое хулиганство ударил кулаком сотрудника патрульно-постовой службы. Тверской суд признал мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и приговорил к году колонии-поселения.

Накануне мужчина из Дагестана 1988 года рождения напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сообщалось, что во время задержания он оказал сопротивление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".