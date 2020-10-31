Напавший на полицейских в центре Москвы мужчина оказал сопротивление при задержании

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Фото: depositphotos/blinow61
При задержании мужчина, который напал на полицейских в центре столицы, оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Молодой человек 1988 года рождения подошел к сотрудникам полиции в Петровском переулке и нанес удар в лицо одному из них. Старшему сержанту, получившему травмы, понадобилась помощь медиков.
"При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что задержанного доставили в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что уголовное дело в отношении мужчины квалифицируется по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
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