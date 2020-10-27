Мужчину задержали за нападение на полицейского в квартире на севере Москвы

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Мужчину задержали за применение насилия в отношении полицейского в Коптеве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ночь на 26 октября в квартире по адресу улица Большая Академическая, дом 23, 36-летнего мужчину задержали после применения насилия в отношении полицейского-водителя", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

По словам представителя полиции, мужчина, на которого напали, работает в мобильном взводе ОР ППСП ОМВД России по району Коптево.

Следствие инициировало проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, которого подозревают в нападении на подполковника полиции. Инцидент произошел на станции метро "Бауманская". Полицейский в драке получил несколько травм.

