Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный напал на полицейских у входа в ГУ МВД. Об этом сообщает ТАСС.

"Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы", – заявил собеседник информагентства.

Злоумышленника уже задержали. По предварительной информации, это уроженец Дагенстана 1988 года рождения.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В ГУ МВД пока не прокомментировали произошедшее, однако собеседник ТАСС отметил, что преступление не имело экстремистской окраски.

Накануне в ночь с 29 на 30 октября 16-летний подросток напал на отдел полиции в Татарстане. Подросток попытался поджечь здание ОМВД России по Кукморскому району, а позже угрожал правоохранителям ножом. Против него применили оружие.