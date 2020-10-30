Центральный аппарат СК начнет расследование нападения на отдел полиции в Татарстане

14:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нападение подростка на отдел полиции в Татарстане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующее поручение отдал председатель правоохранительного органа Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования поручил передать в производство центрального аппарата ведомства уголовное дело о совершении 16-летним подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", – указано в сообщении СК.
Нападение произошло в ночь с 29 на 30 октября в районе ОМВД России по Кукморскому району. Подросток попытался поджечь отделение полиции, а позже угрожал правоохранителям ножом. Против него применили оружие.
Следствие допустило, что нападение на отделение полиции может быть связано с событиями, которые произошли во Франции накануне. Однако в Кремле наличие связи не поддерживают, поскольку, по словам Дмитрия Пескова, преступления носят разный характер.
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