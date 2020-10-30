В Кремле не видят связи между нападением в Татарстане и событиями во Франции

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Кремль не видит связи между нападением на полицию в Татарстане и событиями во Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, характер преступлений сильно отличается.

"Во Франции события – это французские события. Здесь – одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?" – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывают различные версии происшествия в Татарстане. Правоохранительные органы не исключают, что нападение на отдел полиции было спровоцировано последними трагическими событиями во Франции после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

Утром 30 октября сообщалось, что полицейские в Татарстане застрелили подростка, бросившего на территорию отдела бутылки с горючей смесью и ранившего ножом правоохранителя. В ходе нападения на полицейских мальчик 2004 года рождения называл их "неверные" и выкрикивал "Аллах акбар!".

Пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям ("Покушение на террористический акт") и ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

29 октября три человека погибли в церкви Нотр-Дам в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти сообщил, что 21-летний нападавший является выходцем из Туниса. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, у задержанного были изъяты нож, Коран и два мобильных телефона. Он сообщил, что внутри церкви специалисты нашли сумку злоумышленника с его личными вещами, рядом с которой лежали два ножа.

Через два часа после случившегося человека с ножом убили в Авиньоне. Известно, что он пытался напасть на полицейских.

После этого полиция Лиона задержала мужчину, который был вооружен ножом. Он также планировал совершить нападение на людей. Правоохранителям удалось задержать его у железнодорожного вокзала. В конце дня подобный инцидент произошел в Сартрувиле. Полиция задержала еще одного человека, который планировал устроить нападение возле церкви.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.