Патриарх Кирилл назвал теракт в Ницце чудовищным злодеянием

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал нападение злоумышленника с ножом на людей в Ницце. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл назвал содеянное "чудовищным злодеянием". Кроме этого, он выразил соболезнования близким и родным погибших.

"Чудовищные злодеяния, совершаемые при кощунственном использовании религиозных лозунгов, не смогут поколебать стремление людей к мирной жизни, заставить их следовать злой воле преступников и признать нормой бесчеловечную идеологию жестокости и насилия. Глубоко сопереживаю вам и всему французскому народу в этот тяжелый час. Молюсь милосердному Господу о скорейшем выздоровлении раненых и их восстановлении после пережитого испытания", – сказано в сообщении.

29 октября возле церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

При этом священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение последних нескольких дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня Всех Святых.

После происшествия президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу. Вместе с мэром города Кристианом Эстрози их сопровождал усиленный полицейский эскорт.

Сообщалось, что российские граждане не пострадали в результате инцидента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией".

