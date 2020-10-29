Макрон прибыл на место нападения в Ницце

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место происшествия в Ницце, где вооруженный ножом человек напал на мирных граждан, сообщается на сайте LCI.

Он прибыл вместе с мэром города Кристианом Эстрози. Их сопровождал усиленный полицейский эскорт.

Помимо Макрона, на место прибыл глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

ЧП произошло возле собора Нотр-Дам. В результате нападения с ножом погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Злоумышленника задержали правоохранительные органы.

Сообщалось, что российские граждане не пострадали в результате инцидента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией".