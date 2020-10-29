Во Франции задержали еще одного человека, который хотел устроить нападение возле церкви

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Французская полиция задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви близ Парижа, сообщает ТАСС. Об этом сообщил глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

На этот раз инцидент произошел в Сартрувиле. По словам Пекресса, злоумышленник хотел устроить нападение, как в Ницце.

29 октября возле церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

В результате нападения смертельные ранения получили трое человек. Одна женщина была обезглавлена. Мэр города назвал произошедшее терактом. Он также распорядился временно закрыть все храмы Ниццы и поместить их под видеонаблюдение.

К месту происшествия прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр города Кристиан Эстрози, глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Расследованием дела занимается отдел прокуратуры по вопросам терроризма.

В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет.

Позже в Авиньоне был убит человек, который попытался напасть на полицейских. После этого полиция Лиона задержала мужчину, который был вооружен ножом. Он также планировал совершить нападение на людей. Правоохранителям удалось задержать его у железнодорожного вокзала.

В связи с происшествиями во Франции ввели план Vigipirate по противодействию терроризму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Владимир Путин выразил слова соболезнования Эммануэлю Макрону в связи с событиями в Ницце.

