Во Франции сообщили о найденных вещах напавшего на людей в Ницце

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У мужчины, совершившего нападение на людей в Ницце, нашли нож, Коран и два мобильных телефона. Об этом сообщает Republicain Lorrain со ссылкой на главу антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара.

"Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длиной 17 сантиметров", – сообщил Рикар.

Он добавил, что внутри церкви специалистами была найдена сумка злоумышленника с его личными вещами, рядом с которой лежали два ножа. Рикар также подтвердил, что в результате нападения погибли три человека – две женщины в возрасте 60 и 44 лет и 55-летний мужчина.

В четверг, 29 октября, три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти сообщил, что 21-летний нападавший является выходцем из Туниса. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

В посольстве РФ заявили, что российские граждане в результате инцидента не пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.

