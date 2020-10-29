Напавший на людей в Ницце является выходцем из Туниса

21:49
Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"
Мужчина, совершивший теракт в Ницце, является выходцем из Туниса, ему 21 год, сообщил депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти в Twitter.
"Теракт в Ницце устроил уроженец Туниса, лишь недавно прибывший во Францию c Лампедузы (Италия)", – написал политик.
Он отметил, что в связи с санитарным кризисом и ситуацией в сфере безопасности все процедуры предоставления виз и убежища лицам, прибывающим из стран в зоне риска, должны быть приостановлены.
Как рассказал первый вице-мэр города Антони Боре, первым о произошедшем оповестил полицию прохожий, воспользовавшись тревожной кнопкой на перекрестке возле собора. На место прибыл патруль в составе трех муниципальных полицейских.
Чтобы нейтрализовать преступника, один из полицейских дважды выстрелил внутри церкви. К этому моменту террорист смертельно ранил ножом служащего собора и перерезал горло пожилой прихожанке. Другой женщине удалось выбежать из церкви, но позже она скончалась от ран.
Агентство АНСА со ссылкой на источники в разведслужбах республики уточняет, что преступник прибыл в Италию на остров Лампедуза, а затем после прохождения обязательного карантина в связи с пандемией коронавируса был переправлен в центр временного приема в городе Бари.
Сейчас выясняется, как мигрант смог покинуть центр. Как пишет агентство Аднкронос, в отношении мужчины было открыто дело о пособничестве незаконной миграции.
В четверг, 29 октября, три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.
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