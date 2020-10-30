Следствие ищет "французский след" в нападении на полицию в Татарстане

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Правоохранительные органы не исключают, что нападение на отдел полиции в Татарстане было спровоцировано последними трагическими событиями во Франции после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что следователи отрабатывают различные версии происшествия.

Утром 30 октября сообщалось, что полицейские в Татарстане застрелили подростка, бросившего на территорию отдела бутылки с горючей смесью и ранившего ножом правоохранителя. В ходе нападения на полицейских мальчик 2004 года рождения называл их "неверные" и выкрикивал "Аллах акбар!".

Пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям ("Покушение на террористический акт") и ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

29 октября три человека погибли в церкви Нотр-Дам в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти сообщил, что 21-летний нападавший является выходцем из Туниса. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, у задержанного были изъяты нож, Коран и два мобильных телефона. Он сообщил, что внутри церкви специалисты нашли сумку злоумышленника с его личными вещами, рядом с которой лежали два ножа.

Через два часа после случившегося человека с ножом убили в Авиньоне. Известно, что он пытался напасть на полицейских.

После этого полиция Лиона задержала мужчину, который был вооружен ножом. Он также планировал совершить нападение на людей. Правоохранителям удалось задержать его у железнодорожного вокзала.

В конце дня подобный инцидент произошел в Сартрувиле. Полиция задержала еще одного человека, который планировал устроить нападение возле церкви.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман. Макрон высказал идею о необходимости освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

После этих заявлений и высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли Эбдо" отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились.