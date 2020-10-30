Полиция в Татарстане застрелила напавшего на них с ножом подростка

09:40
Фото: 16.мвд.рф
Полицейские в Татарстане застрелили подростка, бросившего на территорию отдела бутылки с горючей смесью и ранившего ножом правоохранителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел (МВД).
"Сегодня, 30 октября, около 00:30 участковый уполномоченный полиции во время парковки служебного автомобиля на территории ОМВД России по Кукморскому району заметил возгорание на земле и осколки стекла. В ходе тушения в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться", – заявили в пресс-службе.
В министерстве подчеркнули, что после обнаружения злоумышленника сотрудники полиции попытались его остановить, однако тот никак не реагировал и угрожал ножом. Во время задержания, как сообщили в ведомстве, подросток 2004 года рождения нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.
"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции", правоохранители применили табельное оружие", – отметили в МВД.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин. Специалисты проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сообщается, что пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям ("Покушение на террористический акт") и ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
Ранее сообщалось, что мужчину задержали за применение насилия в отношении полицейского в Коптеве. Инцидент произошел в квартире по адресу улица Большая Академическая, дом 23.
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