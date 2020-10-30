Власти рассказали подробности о напавшем на отдел полиции в Татарстане

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Подросток, который напал на отдел полиции в Кукморе в Татарстане, приехал с семьей в республику из Башкирии в июле. При этом молодой человек не хотел учиться в колледжах, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

"Закончил 9 классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы", – уточнила Мухаметова.

Согласно данным МВД, в районе 00:30 30 октября подросток бросил на парковку отдела ведомства по Кукморском району две бутылки с горючей смесью. Затем он попытался скрыться. При задержании несовершеннолетний ударил одного из полицейских ножом. В результате стражам порядка пришлось применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте.

Полицейский, раненный при задержании, находится в стабильном состоянии.

"Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет", – пояснили представители Минздрава Татарстана.

Кроме того, МВД по региону опровергло слухи, что напавший подросток состоял на учете как склонный к экстремизму.

"Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении на портале "МВД Медиа".

По информации СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства нападения.