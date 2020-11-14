В Москве задержан подозреваемый в избиении бойца ММА Харитонова

Боец ММА Сергей Харитонов получил травмы в драке

Полицейские задержали одного участника драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов, сообщает ТАСС.

Конфликт между гражданами произошел 13 ноября во Дворце спорта ОК "Лужники". Прибывшие на место полицейские установили, что трое мужчин подрались на бытовой почве. В результате двоих участников драки доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Третьего доставили в отдел полиции.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 40-летнего Сергея Харитонова избили в Москве. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.

Бойца госпитализировали, его должны прооперировать. По факту драки Харитонов написал объяснение и заявление в полицию.

Ранее конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором произошел в городе Кумлуджа в провинции Анталья. В отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников.

Потерпевший рассказал, что неизвестные связали ему руки и ноги, избили, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей).