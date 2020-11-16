МВД подтвердило задержание Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке

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Столичная полиция подтвердила задержание бойца UFC Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке во спорткомплексе "Лужники".

"Один из участников конфликта во дворце спорта "Лужники" задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Полиция установила, что между тремя гражданами произошла драка, в результате которой двоих доставили в медучреждение, третьего привезли в отдел полиции.

Одним из пострадавших стал боец смешанного стиля Сергей Харитонов. В отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".