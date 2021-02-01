В Польше поединок ММА с участием россиянина завершился массовой дракой

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Фото: twitter.com/ClubDeLasMMA
Массовая драка с участием россиян произошла после боя на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в польском Лодзе.
Боец из России Шамиль Мусаев и его соперник из Словении Урош Юришич устроили потасовку сразу после того, как судьи огласили вердикт боя. В драке приняли участие представители команд обоих бойцов.
По словам Мусаева, соперник допустил неприятное высказывание в его адрес на религиозную тему. "Можно было бы и жестче поступить, но тогда меня бы на пару лет дисквалифицировали", – сказал боец ТАСС.
Секундант россиянина Абусупьян Магомедов добавил, что Урош изначально вел себя агрессивно, а после того, как объявили судейское решение, "он как с цепи сорвался".
"Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас (ринг)", – добавил он.
Спортсмены выступают в полусреднем весе (до 77,1 килограмм). На счету 27-летнего Мусаева 14 побед и ни одного поражения. 28-летний Юришич потерпел от россиянина первое поражение при 11 победах.
Бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве.
Бойцы ММА подрались после боя на ринге
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