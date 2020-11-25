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18:29

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Юрист оценил, что грозит бойцу MMA Абасову за участие в дорожном конфликте в Москве

Не поделили дорогу: подробности дорожного конфликта с участием бойца MMA Абасова
происшествия авто

Бойца смешанных единоборств (MMА) Ислама Абасова задержали после участия в дорожном конфликте на северо-западе столицы. На спортсмена было подано заявление в полицию. Сам он уверяет, что ни с кем не дрался. Абасова пока отпустили под подписку о невыезде. Разбираемся в подробностях произошедшего, а также выясняем, как избежать неприятностей на дороге.

Бой вне ринга?

Фото: соцсети

Днем 22 ноября в районе дома 42 по улице Свободы на проезжей части произошел конфликт. По данным СМИ, автомобиль Porsche, в котором сидел Ислам Абасов, не поделил дорогу с Nissan. Водители и пассажиры двух машин стали выяснять отношения. Вскоре словесная перепалка якобы переросла в потасовку. Один из ее участников в ходе разборки получил травмы и обратился с заявлением в полицию.

Вскоре полицейские задержали Абасова. Спортсмена доставили в участок, но после допроса отпустили под подписку о невыезде. Сам боец заявляет, что драки не было. В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что сейчас полиция проводит проверку.

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений.
пресс-служба столичного ГУ МВД

"В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в полиции.

Это уже не первый конфликт, который за последнее время произошел с участием бойцов MMA. Ранее стало известно о драке между спортсменами Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. Последний серьезно пострадал, его должны прооперировать.

В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела. Он принес извинения Харитонову, и спортсмены помирились, однако пострадавший решил временно отказаться от выступлений.

"Сохранять спокойствие"

Фото: instagram.com/islam_abasov_mma

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что если вину Абасова докажут, то спортсмену может грозить два вида ответственности. По словам эксперта, если у пострадавшего водителя были просто болевые ощущения, то это только административное наказание.

"Штраф по статье "Побои", которую назначают в 99% случаев, – от 5 до 30 тысяч рублей. Также есть административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Если побои связаны с причинением вреда здоровью человеку, то это уже уголовная ответственность. Для этого должны установить причинно-следственную связь, что действительно вред здоровью был причинен умышленно", – пояснил эксперт.

При уголовном наказании все зависит от тяжести причиненного вреда здоровью, там разброс от штрафа до реального срока. При принятии решения суд должен учесть, привлекался ли виновник раньше к уголовной ответственности, а также все отягчающие и смягчающие обстоятельства.
Лев Воропаев
автоюрист

Воропаев добавил, что если дело дойдет до суда, то блюститель закона должен оценить личность подозреваемого. Причем тот факт, что он является профессиональным бойцом, может повлиять в худшую сторону на наказание, подчеркнул автоюрист. "Если он профессиональный спортсмен, то он должен владеть своим телом. Соответственно, он мог нанести более тяжкий вред своими действиями", – заключил эксперт.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов рассказал Москве 24, как нужно себя вести в случае дорожного конфликта. По его мнению, водителю следует сохранять спокойствие и не вступать в перепалку с агрессивно настроенным оппонентом. Кроме того, можно закрыться в своем автомобиле, чтобы злоумышленник не смог проникнуть в салон, и в случае необходимости вызвать полицию.

Эксперт также отметил, что водителям на всякий случай нужно иметь в автомобиле средства защиты, такие как перцовый баллончик или электрошокер, особенно если за рулем девушка.

При этом всегда надо помнить, что есть правила пользования этими устройствами. У нас в Уголовном кодексе есть понятие "пределы необходимой самообороны", и важно эти пределы не пересекать, чтобы оборонявшегося не привлекли к ответственности.
Максим Едрышов
глава Федерации автовладельцев России

Едрышов добавил, что в разговоре с инициатором конфликта лучше следить за своей речью, так как даже за оскорбления оппонент может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.

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Федотов Анатолий

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