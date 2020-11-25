Юрист оценил, что грозит бойцу MMA Абасову за участие в дорожном конфликте в Москве

Бойца смешанных единоборств (MMА) Ислама Абасова задержали после участия в дорожном конфликте на северо-западе столицы. На спортсмена было подано заявление в полицию. Сам он уверяет, что ни с кем не дрался. Абасова пока отпустили под подписку о невыезде. Разбираемся в подробностях произошедшего, а также выясняем, как избежать неприятностей на дороге.



Бой вне ринга?

Фото: соцсети

Днем 22 ноября в районе дома 42 по улице Свободы на проезжей части произошел конфликт. По данным СМИ, автомобиль Porsche, в котором сидел Ислам Абасов, не поделил дорогу с Nissan. Водители и пассажиры двух машин стали выяснять отношения. Вскоре словесная перепалка якобы переросла в потасовку. Один из ее участников в ходе разборки получил травмы и обратился с заявлением в полицию.

Вскоре полицейские задержали Абасова. Спортсмена доставили в участок, но после допроса отпустили под подписку о невыезде. Сам боец заявляет, что драки не было. В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что сейчас полиция проводит проверку.





пресс-служба столичного ГУ МВД Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений.

"В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в полиции.

Это уже не первый конфликт, который за последнее время произошел с участием бойцов MMA. Ранее стало известно о драке между спортсменами Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. Последний серьезно пострадал, его должны прооперировать.

В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела. Он принес извинения Харитонову, и спортсмены помирились, однако пострадавший решил временно отказаться от выступлений.



"Сохранять спокойствие"

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что если вину Абасова докажут, то спортсмену может грозить два вида ответственности. По словам эксперта, если у пострадавшего водителя были просто болевые ощущения, то это только административное наказание.

"Штраф по статье "Побои", которую назначают в 99% случаев, – от 5 до 30 тысяч рублей. Также есть административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Если побои связаны с причинением вреда здоровью человеку, то это уже уголовная ответственность. Для этого должны установить причинно-следственную связь, что действительно вред здоровью был причинен умышленно", – пояснил эксперт.





Лев Воропаев автоюрист При уголовном наказании все зависит от тяжести причиненного вреда здоровью, там разброс от штрафа до реального срока. При принятии решения суд должен учесть, привлекался ли виновник раньше к уголовной ответственности, а также все отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Воропаев добавил, что если дело дойдет до суда, то блюститель закона должен оценить личность подозреваемого. Причем тот факт, что он является профессиональным бойцом, может повлиять в худшую сторону на наказание, подчеркнул автоюрист. "Если он профессиональный спортсмен, то он должен владеть своим телом. Соответственно, он мог нанести более тяжкий вред своими действиями", – заключил эксперт.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов рассказал Москве 24, как нужно себя вести в случае дорожного конфликта. По его мнению, водителю следует сохранять спокойствие и не вступать в перепалку с агрессивно настроенным оппонентом. Кроме того, можно закрыться в своем автомобиле, чтобы злоумышленник не смог проникнуть в салон, и в случае необходимости вызвать полицию.

Эксперт также отметил, что водителям на всякий случай нужно иметь в автомобиле средства защиты, такие как перцовый баллончик или электрошокер, особенно если за рулем девушка.





Максим Едрышов глава Федерации автовладельцев России При этом всегда надо помнить, что есть правила пользования этими устройствами. У нас в Уголовном кодексе есть понятие "пределы необходимой самообороны", и важно эти пределы не пересекать, чтобы оборонявшегося не привлекли к ответственности.

Едрышов добавил, что в разговоре с инициатором конфликта лучше следить за своей речью, так как даже за оскорбления оппонент может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.