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Происшествия

08:55

Избитого бойца ММА Сергея Харитонова будут оперировать после драки

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова прооперируют. Это необходимо в связи с травмами, которые он получил во время драки с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, медикам предстоит исправлять перелом носа. Операция запланирована на 14 ноября.

Драка между спортсменами произошла накануне вечером, 13 ноября. Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее уборщик подрался с сотрудником кафедры в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Тогда уборщик получил перелом скуловой дуги справа с незначительным смещением и ушибленные раны затылочной области. Такие травмы относятся к тяжелой степени тяжести.

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